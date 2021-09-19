Из квартиры петербургского стоматолога украли 30 тысяч евро и ювелирные изделия

Материальный ущерб составил 3 618 300 рублей.

В Выборгском районе Петербурга из квартиры стоматолога неизвестные вынесли деньги и ювелирные украшения. Ущерб составил более трёх миллионов рублей, стало известно Piter.tv.

По словам 67-летней хозяйки квартиры на Большом Сампсониевском проспекте, в период с 13:00 1 сентября до 11:00 4 сентября неизвестный преступник путем подбора ключей проник в её жилище. Из квартиры пропали 30 тысяч евро (более 3,1 млн рублей по текущему курсу), набор, состоящий из кольца, серег и браслета из металла серого цвета с черным жемчугом стоимостью 60 000 рублей; набор, состоящий из браслета и серег из металла желтого цвета стоимостью 100 000 рублей; кольцо с аметистом из металла желтого цвета стоимостью 50 000 рублей, кольцо с сапфиром из металла желтого цвета стоимостью 60 000 рублей; набор с изумрудами стоимостью 200 000 рублей. Материальный ущерб составил 3 618 300 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее полиция задержала представительниц кочевого народа за серию краж у пожилых петербуржцев.

Фото: unsplash