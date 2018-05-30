В Красном Селе двое неизвестных ударили подростка и отобрали у него деньги

Злоумышленники разыскиваются.

Полицейские Красносельского района ищут ограбивших ребенка в Красном Селе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 28 апреля обратилась женщина, с заявлением о том, что около семи часов вечера у дома 103 по проспекту Ленина двое неизвестных ударили в лицо её 14-летнего сына, после чего забрали из кармана куртки деньги и скрылись с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленники разыскиваются.

В это же время полицией Адмиралтейского задержан один из подозреваемых по факту нападения на прохожего с ограниченными возможностями на проспекте Римского-Корсакова. У дома 19 по проспекту Римского-Корсакова двое мужчин отобрали у приезжего из Московской области 25 тысяч рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Фото: Piter.tv