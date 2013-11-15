Полицейские задержали более 70 мигрантов, проживавших на площадках "Красного треугольника"

Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной миграции.

Правоохранители провели масштабный рейд в Адмиралтейском районе Петербурга, в результате которого было возбуждено уголовное дело по факту незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

На территории "Красного треугольника" в нежилом помещении 12Н стражи порядка нашли 73 иностранцев. Часть из них получила патенты на трудовую деятельность в Северной столице.

Прокуратура поставила ход дела на контроль. Полицейские отметили, что мигранты проживали в здании, которое находится в неудовлетворительном состоянии.

Ранее на Piter.tv: более 170 иностранцев выдворили из Ленобласти с начала 2022 года.

Фото: Piter.tv