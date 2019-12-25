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В Петербург привезли 100 килограммов красной икры из Петропавловска-Камчатского
Сегодня, 16:14
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nastya960

В Петербург привезли 100 килограммов красной икры из Петропавловска-Камчатского

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Охлаждённая зернистая икра дальневосточных лососёвых рыб (кижуч) была произведена предприятием Камчатского края.

В Петербурге на территории грузового терминала аэропорта Пулково специалист Россельхознадзора провел ветеринарный контроль 100 килограммов красной икры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Охлаждённая зернистая икра дальневосточных лососёвых рыб (кижуч) была произведена предприятием Камчатского края. Груз прибыл из Петропавловска-Камчатского и следовал в адрес получателя из Петербурга.

Нарушений ветеринарного законодательства выявлено не было,100 килограммов икры отправились в адрес грузополучателя.

Диетолог назвал допустимое количество красной икры в день.

Фото: Piter.TV

Теги: икра, россельхознадзор
Категории: Лента новостей,

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