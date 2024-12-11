В Росрыболовстве не дали разрешения на вылов корюшки в Петербурге

В остальных регионах нет таких проблем.

Сезон корюшки может не наступить в Северной столице в 2025 году, так как представители Росрыболовства на данный момент не предоставили рыболовецким колхозам разрешения на добычу рыбы. Об этом 78.ru рассказал председатель организации "Лигово" Дмитрий Бондарюк.

По словам специалиста, последние 16 лет в ведомстве без проблем выдавали разрешения, но сейчас в отрасли действуют новые правила.

Бондарюк также обратил внимание, что в остальных регионах нет таких проблем.

Фото: Piter.tv