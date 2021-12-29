В 2021 году количество дел о коррупции в Ленобласти выросло почти на 60%

Также стало известно, что в 2021 году раскрыто 80 преступлений прошлых лет.

Количество дел о коррупции в Ленобласти выросло на 60%. Такие итоги озвучили на заседании коллегии СУ СКР по 47-му региону, посвящённом итогам 2021 года.

Также стало известно, что в 2021 году раскрыто 80 преступлений прошлых лет. Это, в частности, совершённое 10 лет назад убийство женщины в Гатчинском районе, убийство с изнасилованием 2018 года, убийство с изнасилованием 13-летней девочки в Кингисеппе, которое случилось 13 лет назад.

Сумма ущерба, который был возмещён, а также общая сумма обеспечительных мер составила более 620 млн рублей.

Из недостатков в работе следователей была отмечена необходимость быстрее реагирования на поступающие заявления жителей.

Колокольцев: коррупция в ГИБДД остается на высоком уровне. Министр отметил, что работа по наказанию сотрудников ГИБДД на их преступления будет продолжена, даже несмотря на возможные имиджевые потери для ведомства.

Фото: Piter.tv