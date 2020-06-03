В Петербурге осталось 25% свободных коек для пациентов с коронавирусом

В Петербурге функционируют 1742 койки.

С 4 августа в Петербурге доразвернуты все койки для приема инфекционных больных в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн. Их количество увеличилось до 403. Всего для приема пациентов с COVID-19 в Петербурге функционируют 1742 койки, из них свободны более 25%. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Взрослых пациентов с COVID-19 принимают:

– Клиническая больница им. С.П. Боткина – 638 коек;

– Александровская больница – 80 коек;

– Городская больница №20 (поликлиника) – 200 коек;

– Городская больница №40 (стационар) – 145 коек;

– Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова – 30 коек;

– Госпиталь для ветеранов войн (стационар) – 403 койки.

Ранее стало известно, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге снизился до 16,6%.

Фото: Piter.tv