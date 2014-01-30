В городе на Неве ежедневно выявляется более полутора тысяч новых случаев заболевания COVID-19.

В Северной столице вновь участились случаи заболеваемости COVID-19. На ситуацию влияет множество ошибок Смольного, начиная с проваленной кампании по вакцинации и заканчивая непродуманной транспортной реформой. Команда губернатора Петербурга Александра Беглова упразднила частные маршруты, но предоставила недостаточное количество городского транспорта в замену. Из-за этого в салонах наземных видов транспорта набивается большое количество пассажиров, что повышает риски заразиться коронавирусом.

В городе на Неве ежедневно выявляется более полутора тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Причем с каждым днем инфицированных становится все больше. И это несмотря на то, что летом заболеваемость обычно ниже, чем в прохладные сезоны. Если вовремя не предпринять меры, ситуация вновь может выйти из-под контроля и медицинский коллапс, как был в Петербурге зимой, может повториться вновь.

Однако ни масочного режима, ни других антикоронавирусных мер в городе на Неве не введено. Люди ездят в битком набитых автобусах, троллейбусах, трамваях и вагонах метро, заражая друг друга.

Фото: Piter.tv