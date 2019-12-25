Комздрав назвал показания для госпитализации больных COVID-19 в Петербурге

Пульс выше 90 ударов в минуту, высокая температура и одышка – с такими симптомами городские врачи не могут оставлять больного COVID-19 на домашнем лечении.

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали о том, как городские врачи принимают решения о госпитализации пациентов с COVID-19. В городе выработан четкий алгоритм, который позволяет оставлять часть больных на домашнем лечении, направляя в медицинские учреждения лишь тех, кто в этом действительно нуждается. Речь идет о группе клинических и эпидемиологических показаний, уточнили в комитете в ходе общения с журналистами Piter.TV.

Госпитализация проводится при температуре свыше 38 градусов, жалобах на одышку или недостаток воздуха, ЧСС более 90 и при данных пульсоксиметрии менее 95, а также при наличии тяжелых хронических заболеваний. Если пациент остался лечиться на дому, при ухудшении состояния ему будет предложена госпитализация. рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Отметим, что ранее в городских СМИ появлялась информация о том, что ключевым фактором в вопросе решения о госпитализации является результат КТ (снимка легких). Однако в ведомстве нам рассказали, что далеко не во всех случаях есть смысл "сканировать" легкие. Важную роль играет наблюдение медиков за внешними показателями и объективными симптомами болезни. Зачастую именно наблюдений за пульсом, температурой и одышкой достаточно для того, чтобы направить пациента в больницу.

Так как выполнение КТ связано с лучевой нагрузкой на организм, оно проводится только по назначению врача строго при наличии медицинских показаний. "На всякий случай" данное исследование не проводится.

В тех же случаях, когда у пациента наблюдаются все перечисленные выше симптомы, но врачи оставляют его на домашнем лечении, они фактически нарушают официальные инструкции и указания.

В пресс-службе комздрава также отреагировали на материал Piter.TV, в котором рассказывалась история болезни одного из наших сотрудников. Напомним, тогда врач районной поликлиники отказала родным больного с подтвержденным COVID-19 в осмотре. Медик объяснила свой поступок тем, что вызов был оформлен на одного человека. В Смольном пояснили, что такие действия специалиста являются нарушением внутренних правил работы в период эпидемии.

При вызове на дом врача из поликлиники пациентам всегда рекомендуется указывать фамилии всех больных, которым требуется медицинская помощь. Но даже если это не было сделано, врач должна была осмотреть всех больных при наличии признаков ОРВИ. пояснили в пресс-службе Комздрава

Впрочем, конкретные ошибки врачей районных поликлиник в комитете предложили обсуждать с муниципальными властями, в ведении которых и находятся данные медучреждения.

Фото: Piter.TV