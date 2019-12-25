Петербуржец копался в мусоре и получил травмы из-за взрыва

Что взорвалось в мусоре, предстоит выяснить.

В Петербурге 62-летний мужчина попал в больницу после того, как копался в мусоре. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

В Мариинскую больницу около пяти часов вечера 6 ноября доставили 62-летнего ранее судимого мужчину. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематомы, кровоизлияние в мозг. В состоянии средней степени тяжести его поместили в нейрохирургию.

По предварительной информации, на 3-й Советской улице мужчина копался в мусоре и там что-то взорвалось. Проводится проверка.

Недавно трехлетний петербуржец засунул в розетку провод.

Фото: Piter.tv