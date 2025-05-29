Стало известно, как обустроят Конюшенное ведомство в Петербурге

Все пространство приспособят для современного использования.

Вице-губернатор Северной столицы Владимир Омельницкий 29 мая во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" заявил о том, что Конюшенное ведомство полностью приведут в порядок, а также отреставрируют и храм, в котором отпевали Александра Пушкина.

Все пространство приспособят для современного использования. Обустроят общественное пространство, включающее в себя актовые залы, студии, литературные клубы, концертные площадки и объекты общепита. Во дворе организуют атриум, его крыша будет держаться на опорах, не затрагивающих исторические конструкции.

Работы по устранению аварийности стартуют летом.

Ранее мы рассказывали о том, что особняк купца П. И. Иванова в Петербурге отреставрируют за 33 млн рублей. Здание является собственностью администрации Красногвардейского района, в нем размещается центральный бухгалтерский отдел государственного учреждения.

Фото: ВКонтакте / КОНЮШЕННЫЙ ДВОР