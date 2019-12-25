В Пулково привезли 2 млн гигантских пресноводных креветок

В Петербурге в грузовом терминале аэропорта Пулково государственным инспектором СЗМУ Россельхознадзора был проведён ветеринарный контроль 2 млн креветок Розенберга. Пресноводные креветки следовали из Астраханской области в адрес юридического лица, зарегистрированного в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Данный вид креветок имеет промысловое значение, но также пользуется популярностью у многих аквариумистов. В ходе проведения досмотра инспектор убедился, что документы и условия транспортировки ракообразных соответствуют всем требованиям ЕАЭС.
После завершения всех необходимых мероприятий 2 млн креветок Розенберга отправились в адрес получателя.
В Петербург и Псковскую область с начала года привезли 4,6 тысяч тонн мидий.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все