  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пулково привезли 2 млн гигантских пресноводных креветок
Сегодня, 10:58
117
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково привезли 2 млн гигантских пресноводных креветок

0 0

После завершения всех необходимых мероприятий 2 млн креветок Розенберга отправились в адрес получателя.

В Петербурге в грузовом терминале аэропорта Пулково государственным инспектором СЗМУ Россельхознадзора был проведён ветеринарный контроль 2 млн креветок Розенберга. Пресноводные креветки следовали из Астраханской области в адрес юридического лица, зарегистрированного в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Данный вид креветок имеет промысловое значение, но также пользуется популярностью у многих аквариумистов. В ходе проведения досмотра инспектор убедился, что документы и условия транспортировки ракообразных соответствуют всем требованиям ЕАЭС.

После завершения всех необходимых мероприятий 2 млн креветок Розенберга отправились в адрес получателя.

В Петербург и Псковскую область с начала года привезли 4,6 тысяч тонн мидий.

Фото: pxhere.com

Теги: креветки, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии