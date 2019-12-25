На конкурс рисунков "Город моей мечты" пришли первые работы

Работы принимаются до 22 сентября.

На конкурс рисунков "Город моей мечты", который проводится в рамках III Международного строительного чемпионата, пришли первые работы. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Присоединиться к конкурсу приглашают детей от 8 до 17 лет. Работы принимаются до 22 сентября. Они могут быть выполнены акварелью, гуашью, карандашами, ручками, пером, фломастерами, восковыми мелками, пастелью или в смешанной технике на листе ватмана (формат А1, размер 610Х860 мм), а также маслом или акрилом на холсте (размер 400Х300 или 500Х700 мм).

Рисунки можно привозить по адресу: Лермонтовский проспект, д.13, офис 113 или присылать на ssoo_pr@mail.ru.

Фото: портал "Строительный Петербург"