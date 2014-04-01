В Петербурге начался прием заявок на знак качества продукции и услуг

Принять участие в конкурсе могут компании, зарегистрированные и работающие в Петербурге, независимо от их сферы деятельности и формы собственности.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге стартовал конкурс на соискание почетного знака "За качество товаров (продукции), работ и услуг". Этот знак является наградой правительства города и подтверждает высокий уровень продукции и услуг, предлагаемых петербургскими предприятиями. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Принять участие в конкурсе могут компании, зарегистрированные и работающие в Петербурге, независимо от их сферы деятельности и формы собственности. Награда присуждается в двух номинациях:

– "Промышленные организации" – для производителей товаров

– "Организации сферы услуг" – для компаний, оказывающих различные сервисы

В каждой категории будет определено не более трех победителей. Подать заявку можно до 22 апреля, отправив документы в электронном виде на info@cipit.gov.spb.ru или в бумажном формате в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 20, лит. А).

Фото: ВКонтакте/ Промышленность, инновации и торговля Петербурга