До 10 июля принимаются заявки для участия во Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию

В 2022 году звания лауреатов Конкурсов были удостоены 198 организаций из 42 субъектов РФ.

До 10 июля продолжается приём материалов для участия в XXVII Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии и XIX Всероссийском конкурсе на лучшую проектную, изыскательскую и другую организацию аналогичного профиля строительного комплекса за 2022 год. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В 2022 году звания лауреатов Конкурсов были удостоены 198 организаций из 42 субъектов РФ, в числе которых 90 строительных компаний, 28 предприятий строительной индустрии, 80 проектно-изыскательских организаций.

Торжественные церемонии награждения победителей Конкурсов в этомгоду планируется провести в канун Дня строителя в Минстрое России (в Москве), региональных союзах строителей и представительствах РСС, в администрациях субъектов России.

Фото: Piter.tv