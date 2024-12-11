На конкурс рисунков "Мои родители – строители!" прислали первые работы

К участию приглашаются дети в возрасте от 6 до 12 лет.

На конкурс рисунков "Мои родители – строители!" уже поступили первые работы – рисунки двойняшек Михаила и Льва Шмыриных. Мама шестилетних братьев Татьяна работает в компании "Главстрой Санкт-Петербург", рассказал портал "Строительный Петербург".

К участию приглашаются дети в возрасте от 6 до 12 лет. Рисунки можно присылать в дирекцию ССОО на электронную почту ssoo_pr@mail.ru с пометкой "День строителя. Конкурс детских рисунков". Обязательно укажите имя, фамилию и возраст автора, контактные данные родителей.

Рисунки на конкурс принимаются до 21 апреля 2025 года. Затем жюри подведет итоги и в мае авторам лучших работ будут вручены призы.

Фото: Telegram/ Союз строителей. Санкт-Петербург