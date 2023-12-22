До 29 января продолжается прием заявок на VIII Всероссийский конкурс СМИ "Созидание и развитие"

Подать заявку на конкурс могут федеральные, региональные и муниципальные средства массовой информации, а также журналисты, освещающие темы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Продолжается прием заявок для участия в VIII Всероссийском конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства "Созидание и развитие". Конкурс проводит Министерство строительства и ЖКХ РФ совместно с публично-правовой компанией "Фонд развития территорий", сообщил портал "Строительный Петербург".

Подать заявку на конкурс могут федеральные, региональные и муниципальные средства массовой информации, а также журналисты, освещающие темы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Прием работ осуществляется до 29 января 2024 года включительно.

На конкурс принимаются публикации в печатных и интернет СМИ, новостные телевизионные сюжеты, репортажи, документальные фильмы и специализированные передачи, опубликованные с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Конкурс проводится по данным номинациям:

1) Лучший материал о формировании комфортной городской среды.

2) Лучший материал о восстановлении прав участников долевого строительства.

3) Лучший материал о реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

4) Лучший материал о комплексном развитии территорий и создании современной жилой застройки.

5) Лучший материал о развитии индивидуального жилищного строительства.

6) Лучший материал о модернизации коммунальной инфраструктуры и управлении жилым фондом.

7) Лучший материал об образовательных программах и популяризации профессий в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

8) Лучший материал о реализации ипотечных программ.

9) Лучший материал о применении новых и энергосберегающих технологий в строительстве.

10) Лучший материал о работе по восстановлению на территориях новых субъектов Российской Федерации (ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей) объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

11) Лучший материал по результатам "Народного голосования".

Фото: Фонд развития территорий