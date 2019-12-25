Завершен прием рисунков на конкурс "Город моей мечты" III Международного строительного чемпионата. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Рассмотреть конкурсные работы и прокомментировать можно на странице в ВКонтакте. Проголосовать за 10 наиболее понравившихся работ можно в гугл-форме.

Из 10 рисунков, которые наберут наибольшее количество голосов в гугл-форме, будет сформирована выставка на площадке Чемпионата в КВЦ "ЭКСПОФОРУМ" 17-20 октября. Там состоится следующий этап в формате очного голосования. Награждение пройдет на стенде Комитета по строительству Петербурга.

Оператор конкурса – Союз строительных объединений и организаций при поддержке Комитета по строительству Петербурга.

Фото: портал "Строительный Петербург"