В Петербурге и Ленобласти проходят объезды объектов финалистов XVI конкурса "Доверие потребителя"

Объезды продлятся до 12 октября.

С 18 сентября по 12 октября экспертам конкурса "Доверие потребителя" предстоит осмотреть 41 объект (ЖК, апартаменты и проекты загородного строительства), заявленных в 13-ти номинациях.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в группу экспертов вошли представители Оргкомитета конкурса "Доверие потребителя", контрольных и надзорных органов, общественных объединений и организаций, маркетинговых агентств и специализированных СМИ.

По итогам каждого объезда эксперты заполняют чек-лист, данные которого будут использованы независимым консультантом при оценке конкурсной документации.

Фото: портал "Строительный Петербург"