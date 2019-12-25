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В Петербурге и Ленобласти проходят объезды объектов финалистов XVI конкурса "Доверие потребителя"
Сегодня, 15:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге и Ленобласти проходят объезды объектов финалистов XVI конкурса "Доверие потребителя"

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Объезды продлятся до 12 октября.

С 18 сентября по 12 октября экспертам конкурса "Доверие потребителя" предстоит осмотреть 41 объект (ЖК, апартаменты и проекты загородного строительства), заявленных в 13-ти номинациях.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в группу экспертов вошли представители Оргкомитета конкурса "Доверие потребителя",  контрольных и надзорных органов, общественных объединений и организаций, маркетинговых агентств и специализированных СМИ.

По итогам каждого объезда эксперты заполняют чек-лист, данные которого будут использованы независимым консультантом при оценке конкурсной документации.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: доверие потребителя
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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