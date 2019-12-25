Piter.TV 11 июля покажет театрализованную концертную программу "Сказы России"

Мероприятие проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В рамках Фестиваля исторических театров "Александр Невский – защитник земли Русской" 10 и 11 июля состоится театрализованная концертная программа "Сказы России". Мероприятие проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Фестиваль посвящён событию 1240 года – битве малой дружины Александра Невского со Шведским ярлом Биргером в устье реки Ижоры близ Невы. Программа "Сказы России" позволит зрителю ощутить атмосферу русских народных сказок.

Piter.TV в заключительный день мероприятия, 11 июля, в прямом эфире в 16:00 покажет музыкальную интерактивную сказку "Приключения Федоры" по мотивам произведений Корнея Чуковского в исполнении тетра "Легенда" и представление "Баба-Яга и Иван Царевич" от театра полезного смеха "Кувырком".

Для самых маленьких зрителей театр "Поляна сказок" подготовит игровой спектакль "Репка", завершением праздника станет шоу-программа этнической музыки в современной обработке "Прялочка" в исполнении фолк-группы "USTINIЯ" и солистов балета Санкт-Петербургского Мюзик-Холла.

Фото: организаторы