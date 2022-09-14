Фармаколог рассказал, кому нужно принимать витамин D даже летом

Витамин отвечает за состояние костной ткани и фосфорно-кальциевый обмен.

Врач-фармаколог Людмила Исаева объяснила, нужно ли летом принимать витамин D, который отвечает за состояние костной ткани и фосфорно-кальциевый обмен.

Этот витамин участвует в репродуктивной функции мужчин и женщин, а также защищает сосуды от атеросклероза. Как пояснила фармаколог в эфире телеканала "Санкт-Петербург", согласно последним исследованиям, витамин также предупреждает развитие деменции. В ряде случаев этот элемент спасает от депрессии.

Витамин D, в том числе летом, нужно принимать беременным и кормящим женщинам, людях с заболеваниями костной ткани, людям старше 60 лет.

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