Петербуржцам перечислили напитки, которые лучше всего пить в жару

Врач-диетолог Екатерина Ященко в эфире телеканала "Санкт-Петербург" перечислила напитки, которые лучше всего пить во время жаркой погоды.

Квас обогащен витаминами группы В. При этом наиболее полезным для здоровья станет домашний вариант напитка, так как в нем содержится меньше сахара.

Комбуча (чайный гриб) – напиток, который способен утолить жажду в жаркую погоду. Он обладает тонизирующим эффектом.

Айран, тан или кефир – напитки, которые способны принести пользу организму благодаря кальцию в составе. Кисломолочные продукты также богаты калием, магнием и витаминами.

Чай с добавлением лимона и имбиря будет обладать тонизирующими свойствами. Такой напиток можно охладить перед употреблением.

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