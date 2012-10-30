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Петербуржцам перечислили напитки, которые лучше всего пить в жару
Сегодня, 16:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам перечислили напитки, которые лучше всего пить в жару

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Врач-диетолог Екатерина Ященко в эфире телеканала "Санкт-Петербург" перечислила напитки, которые лучше всего пить во время жаркой погоды. 

Квас обогащен витаминами группы В. При этом наиболее полезным для здоровья станет домашний вариант напитка, так как в нем содержится меньше сахара. 

Комбуча (чайный гриб) – напиток, который способен утолить жажду в жаркую погоду. Он обладает тонизирующим эффектом. 

Айран, тан или кефир – напитки, которые способны принести пользу организму благодаря кальцию в составе. Кисломолочные продукты также богаты калием, магнием и витаминами. 

Чай с добавлением лимона и имбиря будет обладать тонизирующими свойствами. Такой напиток можно охладить перед употреблением.

Фото: pxhere

Теги: жара, лето, напитки
Категории: Лента новостей, Общество, Здоровье,

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