"Имена Победы": дети петербургских строителей рассказали о героях своей семьи

В съёмках приняли участие дети сотрудников строительной отрасли.

В честь 9 Мая Комитет по строительству Санкт-Петербурга вместе с представителями строительных организаций и общественных объединений города выпустил видеоролик "Имена Победы". Проект посвящён героям Великой Отечественной войны — тем, чьи подвиги навсегда вписаны в историю нашей страны. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В съёмках приняли участие дети сотрудников строительной отрасли. Ребята рассказали о своих прадедушках и прабабушках — участниках войны, тружениках тыла, узниках блокадного Ленинграда. Эти истории — живое напоминание о цене Победы, о силе духа, самоотверженности и любви к Родине.

Юные участники проекта: Полина Шинкаренко, Валерия и Андрей Лазаревы, Арина Замшилова, Александра Кулешина-Шустова, семья Евгения Янулевича, Фёдор Туркин, Илья Аширов, Владимир и Геннадий Разумовы, Виктория Крячко, Захар Крючков, Глеб Шарапов, Алена Иванова, Ярослава Мельникова, Александра Морозова, Анастасия Прудникова, Мария Засядьвовк, Мария Искра и Софья Паншина.

Каждая из историй — не просто рассказ, а часть большой народной памяти.

Видео: портал "Строительный Петербург" (монтаж Варвара Тестова)