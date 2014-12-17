В Ленобласти начали принимать заявления на компенсацию 50% ЖКУ семьям мобилизованных

За разъяснениями и для назначения компенсации нужно обратиться в Центр социальной защиты населения или в МФЦ.

В Ленинградской области с 7 ноября начался прием заявлений на компенсацию 50% ЖКУ семьям мобилизованных. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Мера поддержки распространяется на всех членов семьи мобилизованных на одно жилое помещение по выбору: самого мобилизованного, супругов, детей до 18 лет (а при очном обучении – до 23 лет) и совместно проживающих с ним на дату подачи заявления родителей.

За разъяснениями и для назначения компенсации нужно обратиться в Центр социальной защиты населения или в МФЦ.

На прошлой неделе в Ленобласти вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих, участвующих в СВО.

Фото: Piter.tv