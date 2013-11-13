Коммунальщики Петербурга в усиленном режиме убирают дворы от снега

Усилена работа районных коммунальных служб по уборке внутриквартальных территорий.

В связи с погодными условиями коммунальные службы Петербурга активизировали работы по комплексной уборке дворов города. Особое внимание уделяется очистке крыш домов от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, в Кировском районе для уборки было задействовано около 500 рабочих, а также 28 единиц специализированной техники, которая помогает быстрее очистить внутриквартальные проезды. В Калининском районе работы ведут более 400 дворников и 79 механизированных средств. Во дворах проводится уборка территорий, прилегающих к школьным и дошкольным учреждениям, а также поликлиникам.

Работы по устранению последствий снегопада продолжаются до позднего вечера, их выполняют специалисты районных жилищных агентств.

Ранее сообщалось, что на выходных петербуржцам пообещали "по-настоящему зимнюю" погоду.

Фото: Piter.TV