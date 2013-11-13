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Коммунальщики Петербурга в усиленном режиме убирают дворы от снега
Сегодня, 16:04
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Коммунальщики Петербурга в усиленном режиме убирают дворы от снега

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Усилена работа районных коммунальных служб по уборке внутриквартальных территорий.

В связи с погодными условиями коммунальные службы Петербурга активизировали работы по комплексной уборке дворов города. Особое внимание уделяется очистке крыш домов от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, в Кировском районе для уборки было задействовано около 500 рабочих, а также 28 единиц специализированной техники, которая помогает быстрее очистить внутриквартальные проезды. В Калининском районе работы ведут более 400 дворников и 79 механизированных средств. Во дворах проводится уборка территорий, прилегающих к школьным и дошкольным учреждениям, а также поликлиникам.

Работы по устранению последствий снегопада продолжаются до позднего вечера, их выполняют специалисты районных жилищных агентств. 

Ранее сообщалось, что на выходных петербуржцам пообещали "по-настоящему зимнюю" погоду.

Фото: Piter.TV

Теги: смольный, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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