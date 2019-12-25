На выходных петербуржцам пообещали "по-настоящему зимнюю" погоду

Ветер в выходные дни сохранится восточного направления, но усилений ветра не ожидается.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде не предстоящих выходных – 25 и 26 ноября. Специалист отметил, что они будут "по-настоящему зимними".

Ветер в выходные дни сохранится восточного направления, но усилений ветра не ожидается. В Санкт-Петербурге температура воздуха в субботу понизится до -6…-8 градусов, в воскресенье будет еще ниже, до -8…-10 градусов даже днем. Осадки хоть и уменьшаются, но еще будут наблюдаться на протяжении выходных.

В понедельник ожидается следующий циклон, который придет к Петербургу уже с юга и принесет с собой более ненастную погоду. Во второй половине дня атмосферный фронт дойдет до города, так что петербуржцам обеспечены снег, метель, порывы ветра до 15-18 м/с и ухудшение состояния дорог к вечеру.

Петербург уже опередил Москву по высоте снежного покрова. Утром 24 ноября высота снежного покрова в Северной столице достигла 9 см.

Фото: Piter.tv