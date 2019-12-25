Станция метро "Комендантский проспект" вновь принимает пассажиров

Станция была закрыта в течение 40 минут.

Станцию метро "Комендантский проспект" открыли после проверки. Об этом сообщила пресс-служба городского метрополитена.

В 16:23 вестибюль закрыли из-за бесхозного предмета. В 17:05 станция вновь начала принимать пассажиров. Предмет оказался неопасным.

В День Победы в Петербурге закрывали станцию метро "Девяткино" из-за бесхозного предмета, а 10 мая — "Проспект Славы".

На заседании депутатов ЗакСа вице-губернатор Максим Соколов сообщил о том, во сколько обойдется Петербургу завершение строительства трех станций метро в 2024 году. Речь идет о станциях "Путиловская", "Горный институт", "Казаковская".

Фото: Piter.TV