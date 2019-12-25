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Станция метро "Комендантский проспект" вновь принимает пассажиров
Сегодня, 17:21
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nadezhda_sib

Станция метро "Комендантский проспект" вновь принимает пассажиров

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Станция была закрыта в течение 40 минут.

Станцию метро "Комендантский проспект" открыли после проверки. Об этом сообщила пресс-служба городского метрополитена.

В 16:23 вестибюль закрыли из-за бесхозного предмета. В 17:05 станция вновь начала принимать пассажиров. Предмет оказался неопасным. 

В День Победы в Петербурге закрывали станцию метро "Девяткино" из-за бесхозного предмета, а 10 мая — "Проспект Славы".

На заседании депутатов ЗакСа вице-губернатор Максим Соколов сообщил о том, во сколько обойдется Петербургу завершение строительства трех станций метро в 2024 году. Речь идет о станциях "Путиловская", "Горный институт", "Казаковская". 

Фото: Piter.TV

Теги: бесхозный предмет, комендантский проспект, метро
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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