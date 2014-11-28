Дорожники ликвидируют последствия снежной погоды в Петербурге

Дорожные предприятия в усиленном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада.

В ночь на четверг, 23 ноября, в Петербурге начался сильный снегопад. Для обеспечения прохода граждан и проезда машин по улицам, дорожные предприятия работают в усиленном режиме и проводят прометание проезжей части и тротуаров. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Снег продолжает идти без перерыва, и уже можно заметить, что он ложится на землю толстым слоем. В настоящее время дорожные предприятия задействовали 782 единицы техники для уборки улиц. Соль используется для обработки дорог и тротуаров с целью избежать обледенения и обеспечить безопасность горожан.

Ранее сообщалось, что из Петербурга вывезли 120 кубометров снега за сутки.

Фото: Piter.TV