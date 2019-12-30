Главный петербургский синоптик раскрыл секрет "кровавого" рассвета

Красивый цвет небо приобрело из-за совпадения природных факторов.

Понедельник, 27 января, многие петербуржцы успели встретить с необычайно ярким красным рассветом. В разных районах города небо принимало оттенки от розоватого до кроваво-алого, снимки петербургского утра заполонили соцсети.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал Piter.TV о причинах и секретах красного неба.

Основная причина в том, что солнце выглянуло. До этого долго были облака, и солнце не пробивалось. Есть разрывы в облаках во время восхода солнца, облачность неплотная и дает просвечивать лучам. И лучи, проходя через влажные-влажные облачные массы, дают такой цвет с искажением. – рассказал Колесов.

Также синоптик отметил, что особенно яркий цвет получился в результате совпадения времени восхода и расположения облаков: солнце, пока красный рассвет массово фотографировали петербуржцы, стояло низко, а "проснулось" сегодня довольно рано. Колесов напомнил, что подобные красивые закаты и восходы в Петербурге бывают часто.

Просто давно такого не было, и горожане обрадовались. – подытожил синоптик.

Ранее и жители Выборга запечатлели на снимках огненный закат.

Фото: Piter.TV