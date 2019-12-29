В комитете по здравоохранению рассказали, кого отправляют на карантин по коронавирусу

Сейчас лидерами по числу зараженных являются Китай – 80 026 человек.

В петербургском комитете по здравоохранению объяснили, кого отправляют на карантин по коронавирусу. Об этом сообщил "Росбалт".

Вообще слово „карантин" тут употреблять некорректно. Попадают в больницу лишь граждане с клиническими симптомами ОРВИ (которые прибыли из-за границы). И их проверяют на все виды ОРВИ, в том числе и на коронавирус", – рассказали в ведомстве

Сейчас лидерами по числу зараженных являются Китай – 80 026 человек, Южная Корея – 4212, Италия – 169, Иран – 978, Япония – 256, Франция – 130 и Сингапур – 106.

В последний зимний день в Петербург из Италии вернулись 8 местных жителей. Сейчас они находятся в больнице имени Боткина.

В больнице имени Боткина изменили правила пребывания пациентов с "коронавирусом".

Фото: Piter.TV