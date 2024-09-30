В Петербурге фонтанный сезон начнется с 21 апреля

Запустят 99 сооружений: фонтан "Слава" в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и фонтан "Маяк" в Парке 300-летия.

Специалисты "Водоканала" с начала апреля проводят подготовку петербургских фонтанов и фонтанных комплексов к работе в новом сезоне, который начнется с 21 числа. Идет установка оборудования, демонтированного на зимний период.

Перед запуском сооружений сотрудники предприятия проверяют целостность облицовки чаш и декоративных элементов, очищают их от загрязнений при помощи аппаратов высокого давления и механическим способом. В сезоне 2025 года заработают 104 фонтана, в том числе – три фонтанных комплекса. А с 21 апреля запустят 99 сооружений: фонтан "Слава" в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и фонтан "Маяк" в Парке 300-летия. Еще пять сооружений – комплексы на Московской площади и площади Ленина, фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан "Крестики-нолики" в Сестрорецке и фонтан около Гостиного двора в Кронштадте – начнут работу 1 мая.

Это обусловлено тем, что данные "водные жемчужины" являются более сложными технологическими сооружениями и требуют дополнительного времени для подготовки к сезону. Пресс-служба "Водоканала"

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Фото: пресс-служба "Водоканала"