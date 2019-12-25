В Петербурге с середины недели начнётся потепление

В Петербург придет антициклон и будет сухо и тепло. Об этом в своём Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Ещё сегодня и завтра в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Циклон "Ophelia" хотя и ушёл далеко на восток, но еще продолжает влиять на погоду. А с середины недели начнется влияние антициклона. Температура воздуха постепенно будет повышаться. К середине недели в Петербурге потеплеет до +20 градусов, во второй половине недели к +25.
К выходным и на +30 градусов можно "замахнуться". Теперь самое главное, все дружно думаем об антициклоне, чтобы атмосфера не "баловалась" и направила свои процессы в нужное для нас русло.
Александр Колесов, синоптик
Фото: Piter.tv; Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.
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