В Петербурге с середины недели начнётся потепление

К выходным может потеплеть до +30 градусов.

В Петербург придет антициклон и будет сухо и тепло. Об этом в своём Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ещё сегодня и завтра в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Циклон "Ophelia" хотя и ушёл далеко на восток, но еще продолжает влиять на погоду. А с середины недели начнется влияние антициклона. Температура воздуха постепенно будет повышаться. К середине недели в Петербурге потеплеет до +20 градусов, во второй половине недели к +25.

К выходным и на +30 градусов можно "замахнуться". Теперь самое главное, все дружно думаем об антициклоне, чтобы атмосфера не "баловалась" и направила свои процессы в нужное для нас русло. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv; Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.