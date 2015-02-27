Когда в Ленобласти нельзя покупать алкоголь

Была перенесена одна из дат запрета.

В Ленобласти уточнили даты запрета продажи алкоголя в регионе. На пленарном заседании ЗакСа 31 мая были внесены изменения в статью 5 областного закона "Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленобласти в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области".

Раньше ограничения были установлены на 1 июня (Международный день защиты детей), 27 июня (День молодежи) и 1 сентября (День знаний). Поправки были необходимы из-за распоряжения Владимира Путина, который перенес проведение Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня.

Проект закона приняли сразу в трех чтениях.

Фото: pxhere