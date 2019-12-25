Специалисты рассказали, когда в Петербурге отключат отопление

Перед тем, как полностью отключить отопление, жилые дома будут периодически протапливать.

Весна понемногу вступает в свои законные права, в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" рассказали "Невским Новостям", когда в городе отключат отопление.

Специалисты отметили, что перед тем, как полностью отключить отопление, жилые дома будут периодически протапливать. Решение о переходе "ТЭК СПб" на такую систему будет принимать городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Только после этого распоряжения предприятие переведет котельные на сокращенную циркуляцию. При этом социальные объекты (больницы, детские сады, школы) будут отапливать регулярно до самого конца отопительного сезона.

Когда отключат отопление в СПб

Как долго продлится отопительный сезон, будет зависеть от температуры воздуха. Для завершения отопительного сезона нужно, чтобы среднесуточная температура была выше +8 градусов в течение пяти дней, либо был прогноз о резком потеплении.

Несмотря на то, что накануне в Петербурге был самый жаркий день с начала года, по прогнозу впереди еще ожидается похолодание, ночами температура еще будет опускаться ниже ноля.

Петербуржцам, которые испытывают дискомфорт из-за повышенной температуры в квартирах, сотрудники комитета порекомендовали обратиться в управляющую компанию дома, чтобы стабилизировать температурный режим.

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