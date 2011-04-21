Петербург на следующей неделе начнут украшать к 9 Мая

Первые декорации можно будет увидеть уже 24-25 апреля.

Петербург начнут украшать к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне уже на следующей неделе. Об этом 78.ru рассказал директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

Первые декорации можно будет увидеть уже 24-25 апреля. Изначально будут устанавливаться флагодержатели и кронштейны, оборудуют их 3-4 мая. Андрей Чистяков отметил, что будет повторена программа, которую делали к 75-летию Победы. Она покрывает все 18 районов Петербурга.

В Ленобласти росгвардейцы уже готовятся к Параду Победы. В тренировках участвуют 150 военнослужащих, которые 9 мая пройдут по Дворцовой площади в Петербурге.

Фото: Piter.tv (архив)