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В Ленобласти росгвардейцы готовятся к Параду Победы

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В тренировках участвуют 150 военнослужащих, которые 9 мая пройдут по Дворцовой площади.

В Ленобласти военнослужащие 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии готовятся к военному параду. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Военнослужащие отрабатывают строевые приёмы с оружием при совершении торжественного марша в сопровождении оркестра.

В тренировках участвуют 150 военнослужащих, которые 9 мая пройдут по Дворцовой площади в Петербурге.

Ранее росгвардейцы поздравили жителя блокадного Ленинграда с 91-летием.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Теги: парад победы, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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