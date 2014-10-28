В Ленобласти росгвардейцы готовятся к Параду Победы

В тренировках участвуют 150 военнослужащих, которые 9 мая пройдут по Дворцовой площади.

В Ленобласти военнослужащие 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии готовятся к военному параду. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Военнослужащие отрабатывают строевые приёмы с оружием при совершении торжественного марша в сопровождении оркестра.

В тренировках участвуют 150 военнослужащих, которые 9 мая пройдут по Дворцовой площади в Петербурге.

Ранее росгвардейцы поздравили жителя блокадного Ленинграда с 91-летием.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии