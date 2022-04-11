Росгвардейцы поздравили жителя блокадного Ленинграда с 91-летием

Владимир Костигин провёл в Ленинграде всю блокаду, в 1944 году поступил юнгой на сторожевой корабль Ленинградской военно-морской базы.

В Петербурге росгвардейцы поздравили жителя блокадного Ленинграда, полковника в отставке Владимира Костигина с 91-летием. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков от имени личного состава округа вручил ветерану памятные сувениры с пожеланиями здоровья, долгих лет жизни, любви и согласия с супругой Валентиной Васильевной, с которой вместе они уже 66 лет.

Владимир Костигин провёл в Ленинграде всю блокаду, в 1944 году поступил юнгой на сторожевой корабль Ленинградской военно-морской базы. После войны продолжил службу во внутренних войсках страны.

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии