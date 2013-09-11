Мост Александра Невского закроют для движения ночью 21 ноября

Ограничения для пешеходов и автомобилистов будут действовать с 02:20 до 05:10.

Ночью 21 ноября мост Александра Невского закроют для движения пешеходов и проезда автомобилей. Ограничения вступят в силу с 02:20 часов и продлятся почти до утра – 05:10. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Также в организации предупредили о разведения двух мостов через Неву. Дворцовый мост будет разводиться с 01:10 до 01:40 часов, а Троицкий – с 01:20 до 01:40 часов.

Ранее стало известно, что в Москве подписали концессионное соглашение по строительству 2-4 этапов петербургской ШМСД.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"