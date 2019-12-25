Синоптик заявил, что петербургским автомобилистам уже можно ставить летнюю резину

Это относится к тем, кто в основном ездит по городу и по трассам.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале напомнил автовладельцам о необходимости смены зимней резины на летнюю. По его словам, "переобуться" можно было уже неделю назад.

Это относится к тем, кто в основном ездит по городу и по трассам. Им уже было можно сменить резину к 10 апреля.

Однако, по словам синоптика, за пределами Петербурга местами наблюдается другая картина. Например, при съезде с трассы на Карельском перешейке по-прежнему зимняя дорога.

Петербург 18 апреля останется под влиянием гребня антициклона. Воздух прогреется до +10..+12 градусов.

Фото: pexels