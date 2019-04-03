Петербуржцам рассказали, когда нужно менять резину на зимнюю

Автоэксперт Святослав Данилов рассказал петербургским водителям, когда необходимо "переобуваться". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Замена резины регламентируется самим производителем. Они указывают в инструкции комфортный температурный режим для зимней резины. По словам эксперта, обычно это +4 градуса.
Когда среднесуточная температура опускается ниже +4 градусов, то мы используем зимнюю резину.
Святослав Данилов
По словам автоэксперта в Петербурге подойдут для использования и шипованные шины, и "липучка". Тем кто, часто бывает в Ленобласти и в других регионах, он посоветовал выбрать шипованные шины. Всесезонную резину Святослав посоветовал не использовать петербуржцам, так как она больше подходит для южных регионов.
Фото: pxhere.com
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