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Петербуржцам рассказали, когда нужно менять резину на зимнюю
Сегодня, 8:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, когда нужно менять резину на зимнюю

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По словам автоэксперта в Петербурге подойдут для использования и шипованные шины, и "липучка".

Автоэксперт Святослав Данилов рассказал петербургским водителям, когда необходимо "переобуваться". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Замена резины регламентируется самим производителем. Они указывают в инструкции комфортный температурный режим для зимней резины. По словам эксперта, обычно это +4 градуса.

Когда среднесуточная температура опускается ниже +4 градусов, то мы используем зимнюю резину.

Святослав Данилов

По словам автоэксперта в Петербурге подойдут для использования и шипованные шины, и "липучка". Тем кто, часто бывает в Ленобласти и в других регионах, он посоветовал выбрать шипованные шины. Всесезонную резину Святослав посоветовал не использовать петербуржцам, так как она больше подходит для южных регионов.

Фото: pxhere.com

Теги: колесаъ, резина, шины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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