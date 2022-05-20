Один из директоров "Эксмо-АСТ" рассказал об особенностях Книжного салона

Директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова рассказала об интересных мероприятиях Книжного салона и книжных трендах.

— Расскажите о том, как проходит Книжный салон в этом году.

Во-первых, после пандемийного года люди очень соскучились по оффлайн мероприятиям и по встречам с авторами. Очень долго длились ограничения и в книжных магазинах, и выставки проходили в большинстве своем в онлайн формате. За время пандемии многие авторы успели написать и выпустить классные новинки, и тоже соскучились по обратной живой связи. Что касается Санкт-Петербургского Книжного салона, он в этом году полностью сосредоточен на Дворцовой площади, и все лектории удобно находятся рядом с павильонами, где можно ознакомиться с новинками.

Более того, многие издатели напрямую осуществляют продажу книг, и цены, в условиях текущего подорожания, здесь, можно сказать, чуть приятнее. Часто очень важно, что за прилавком стоит не просто продавец, но редакторы книг или те, кто могут действительно посоветовать, рассказать о книге. Среди проблем нашей специфики, нашей индустрии, — то, что очень большое количество наименований, если сравнивать с кино или с музыкой. Мы тут лидируем. У одной только издательской группы "Эксмо-АСТ" более 12 тысяч наименований в год. Конечно, вопрос рекомендации, вопрос выбора книги, это очень важно. В этом смысле в качестве нововведений издатели пытаются цветовым фоном подчеркнуть жанр и дать персональные рекомендации, какие-то слоганы, чтобы дать читателю подсказку в выборе.

Программа будет очень насыщенная. Санкт-Петербургский Книжный салон отличается тем, что темы по психологии, науке, медицине, соседствуют с высокоинтеллектуальными круглыми столами, с детской литературой, то есть разнообразие встреч. Нужно внимательно ознакомиться с программой, искать те темы, которые интересны именно вам.

— Какие мероприятия лично вы советуете посетить?

Я бы порекомендовала обратить внимание на встречу с Александрой Марининой, потому что она будет в нетипичном амплуа. Она привезет книгу "Шпаргалка по истории", про английских королей. Эта книга поможет лучше понимать исторический контекст, когда вы смотрите сериал или какие-то картины. Это такое хобби Марининой и мне кажется, что, учитывая ее въедливость, доскональность и при этом умение просто и интересно описать, это будет очень интересно, интересный разговор об истории.

Сегодня [19 мая] ]будет очень интересная встреча с Наташей Васильевой-Халл, которая фотографировала группу "Кино". Будет небольшой концерт, придут музыканты. То есть это такой формат, где вы и посмотрите фотографии, и поговорите с автором, и еще будет небольшой концерт. Как ни странно, сегодня у нас музыкальный день, потому что будет презентация Андрея Князева книги "Король и Шут". Это великолепная книга, которая держится в топе продаж из месяца в месяц, потому что она действительно собрана с душой и очень здорово оформлена. Это тот случай, когда в бумаге книга - больше чем просто текст. Полиграфическое исполнение усиливает концепцию книги.

Интересная встреча будет с Константином Малофеевым, где он будет презентовать свой исторический трехтомник. Сейчас многие обратились к книгам по истории. Пытаются понять место России в мировом контексте, ее роль предназначение, будущее, такие серьезные темы тоже будут затронуты.

Живое общение с авторами — это всегда очень интересно. Это не только возможность получить автограф, но и задать какой-то вопрос, лучше понять замысел книги, замысел автора. Сейчас мы видим, что сегмент художественной литературы вырос, до этого все время лидировала литература нон-фикшн. Был какой-то спрос на литературу по саморазвитию, психологии. Он и сейчас остается, но после пандемии появился запрос на художественную литературу и, что классно — именно на молодежную. Есть большой пласт литературы young adult, который сейчас издается огромными тиражами. Многие из этих авторов вышли из сервисов самиздат. То есть это люди, которые просто любили писать, возможно писали фанфики, пытались подражать, но потом нашли свой собственный стиль. Очень классно после электронной книги [эти авторы] продаются в бумаге. Очень сильно выросла ниша комиксов. Есть очень классные новые авторы и бестселлеры.

Над видео работали Альбина Скринник и Максим Ульяницкий для Piter.tv