С начала сезона в Петербурге зарегистрировали 19 случаев клещевого энцефалита

На прошлой неделе в медучреждения Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 258 человек, из них 44 ребёнка. Такие данные предоставила пресс-служба Роспотребнадзора.
В черте города зафиксировали 43 случая нападения клещей. Больше всего случаев зафиксировано в Курортном районе (14 случаев).
С начала сезона в Петербурге зарегистрировали 19 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у четверых детей. Все пострадавшие не были привиты против этого заболевания.
В случае обнаружения на себе клеща, необходимо обратиться в травмпункт или в поликлинику, чтобы насекомое могли исследовать в лаборатории.
Фото: pixabay
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