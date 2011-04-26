С начала сезона в Петербурге зарегистрировали 19 случаев клещевого энцефалита

Все пострадавшие не были привиты против этого заболевания.

На прошлой неделе в медучреждения Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 258 человек, из них 44 ребёнка. Такие данные предоставила пресс-служба Роспотребнадзора.

В черте города зафиксировали 43 случая нападения клещей. Больше всего случаев зафиксировано в Курортном районе (14 случаев).

С начала сезона в Петербурге зарегистрировали 19 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у четверых детей. Все пострадавшие не были привиты против этого заболевания.

В случае обнаружения на себе клеща, необходимо обратиться в травмпункт или в поликлинику, чтобы насекомое могли исследовать в лаборатории.

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