Петербургский депутат объяснила, почему обратилась к Собянину, чтобы вернуть жизнь кинотеатру "Москва"

Ксения Лаврова отметила темпы реставрации домов-памятников в столице.

Муниципальный депутат МО "Владимирский округ" обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы он защитил памятник культуры Петербурга — кинотеатр "Москва" на Старо-Петергофском проспекте. Об этом Ксения Лаврова сообщила на своей странице в "ВКонтакте".

Последняя надежда, что Сергей Собянин на личном примере сможет показать, как администрация города умеет заботиться о своем культурном наследии. Когда здание с названием "Москва" десятилетиями стоит в упадке — это позор. Ксения Лаврова.

Отмечается, что здание заброшено уже на протяжении 20 лет. Собственник не следит за домом, но при этом получил только один штраф в 100 тыс. рублей.

"Москва" считается первым советским трехзальный кинотеатром. Он был построен в 30-х годах XX века. Здание взяли под охрану в 1967 году.

Piter.TV связался с депутатом, чтобы уточнить подробности. Как рассказала муниципальный депутат, с 2008 года здание кинотеатра и земельный участок находятся в собственности ИП Лагутина (Сергея Лагутина). КГИОП обращался в суд по поводу несоблюдения обязательства по сохранности дома-памятника и хотел обязать его приспособить объект под современное использование. Так как собственник не представил проект, ведомство обратилось в суд. Требования были удовлетворены.

Мы не обращались в другие органы, потому что сами чиновники уже обращались в суд и даже его выиграли, то есть проблема им хорошо известна, только это не помогло ситуации. Ксения Лаврова.

Депутат отметила, что в этом случае есть два варианта: либо заставить текущего собственника качественно отреставрировать здание, либо найти нового собственника, который проведет реставрацию.

Piter.TV поинтересовался, какие именно проекты вдохновили муниципального депутата обратиться к Собянину. В качестве примера она назвала программу реставрации в Москве. За последние 10 лет в столице отреставрировали 1578 объектов культурного наследия.

Фото: citywalls.ru, ВКонтакте / Петербург | Было • Стало / Наталья Гуляницкая