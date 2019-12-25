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КГИОП объявил конкурс на реставрацию дома Никонова на улице Достоевского
Сегодня, 16:04
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КГИОП объявил конкурс на реставрацию дома Никонова на улице Достоевского

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Дом был построен 127 лет назад.

КГИОП объявил конкурс на реставрацию лицевого и дворовых фасадов регионального памятника "Дом Н.Н. Никонова" на улице Достоевского, 38. 

В ведомстве отметили, что особую ценность представляет архитектурное и декоративно-художественное решение лицевого фасада. Оно полностью сохранилось. Дом был построен в 1894 году по проекту архитектора Николая Никонова. 

В декоративном оформлении фасада можно заметить сочетание классических архитектурных форм и мотивов народного древнерусского зодчества. Мастера использовали полихромную поливную керамику. 

На реставрацию домов-памятников, являющихся жилыми, в 2022 году выделят 2,1 млрд рублей. За выполнение реставрационных домов в Доме Никонова предлагают 31,6 млн рублей. Заявки принимаются до 31-го марта.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в 2022 году продолжится реставрация интерьеров Соборной мечети. 

Фото: КГИОП

Теги: дом-памятник, кгиоп, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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