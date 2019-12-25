На Елагином острове открылся самый большой каток в городе

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На Елагином острове 1 декабря открылся самый большой в городе искусственный каток, его площадь составляет 4000 м2. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В прошлом сезоне за три месяца его посетили более 130 тысяч человек. На катке в этом году снова установили ёлку с игрушками ручной работы, гирляндами и разноцветными флажками.

Рядом с катком развернётся обновлённое пространство с праздничными декорациями и фотозонами. Также будет работать фудкорт, гардероб, прокат и заточка коньков.

В преддверии Нового года – 23, 24, 25, 29 и 30 декабря – на Большом катке в перерывах между сеансами пройдут показы ледового шоу "Хрустальный дворец". Артисты Государственного балета на льду Санкт-Петербурга представят отрывок из балета "Щелкунчик".

Ранее ещё один каток открылся в "Новой Голландии".

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове