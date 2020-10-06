Катерина Ковальчук: "Каждая сцена в "Гусаре" – это мини-спектакль Гарика Харламова"

На ТНТ стартовал новый комедийный фантастический сериал "Гусар". Одну из главных ролей в нем сыграла петербургская актриса Катерина Ковальчук. В интервью Piter.TV она рассказала подробнее о своей героине, совместной работе с Гариком Харламовым и мечте сыграть в одном проекте с Леонардо Ди Каприо.

5 октября на ТНТ вышел комедийный сериал "Гусар" с Гариком Харламовым в главной роли. Расскажите об этом проекте и о своей роли в нем

- Моя героиня Катя – жена ученого Мити, который изобрел машину времени. В их семейной жизни множество проблем из-за того, что Митя полностью поглощен работой над своим изобретением, в то время как Катя тащит на себе весь быт и зарабатывает им на жизнь. В один прекрасный день, когда Катя принимает решение уйти от мужа, в их жизни появляется гусар, которого Митя смог переместить из 1812 года в наше время, в их квартиру. В жизни Кати и Мити появляется такой "большой ребенок", которого им не хватало, чтобы стать мудрее, понять, что такое семья, и как справляться со всеми трудностями. Благодаря гусару в их семье появляется надежда на светлое будущее.

Чем этот сериал, по Вашему мнению, отличается от других сериалов ТНТ? Что заставит зрителей включить телевизор и смотреть, не отрываясь от экрана?

- За каждым персонажем невероятно интересно наблюдать, все они интересные, все они меняются. Они очень разные, по-своему крутые, у каждого свои амбиции, свои чувства. Гусар – просто умора! За ним просто интересно наблюдать, потому что он супернеординарный персонаж. Думаю, это и позволит удержать интерес зрителя. Чем отличается? Мне кажется, такой темы на ТНТ еще не было. К тому же он невероятно легкий и комедийный, а несколько последних громких сериалов, выходивших на ТНТ, были серьезными и драматическими.

Каково было работать с Гариком Харламовым? Какой он человек?

- Гарик очень чуткий партнер и крайне веселый человек. Каждая смена, а у нас они иногда продолжались по 17 часов, это мини-спектакль с его участием. При этом он скромнейший, простой и невероятно открытый человек. Настолько, что иногда даже я просила у него жизненного совета. Он всегда был готов обсуждать со мной и работу, и житейские вопросы.

Были ли какие-то ЧП или смешные случаи на съемках сериала "Гусар"?

- Их было довольно много. Во время одной смены на натуре было прохладно. И Гарик с Пашей (Павел Рассомахин, играет ученого Митю – прим. Ред.) снимались весь день. Мою сцену все переносили и переносили. Не успевали доснять технически сложные моменты с гримом и телегой времени, которая летела с горы. Периодически во время пауз они приходили ко мне в вагончик поболтать. И один раз, когда они зашли — замотанные, вымокшие, уставшие – я им говорю: "Ребят, знаете, что самое сложное в нашей работе? Ничего не делать". Они долго смеялись и потом троллили меня, вспоминая эту фразу. После их трудов она звучала и правда комично. Но мне, правда, тяжело было усидеть! Хочется побежать на площадку и отсняться, быть в деле. Ожидание дается трудно.

Вы приехали в Петербург из Сыктывкара. Расскажите о своей жизни в столице Республики Коми. Часто ли приезжаете на родину?

- В 2011 году я переехала из Сыктывкара. Стараюсь почаще навещать родной город, там моя семья. Город очень уютный, а детство мое прошло в деревне под Сыктывкаром, кстати. Когда я приезжаю, много времени провожу с близкими. Есть один пункт, которому я очень сильно радуюсь, приезжая в Сыктывкар. Он звучит так: времени гораздо больше. Когда живешь в Москве или Петербурге, времени практически нет. Особенно если несколько дел в разных концах города. Там же можно после работы заехать к друзьям, к родным – просто расстояния другие, и времени на их преодоление уходит гораздо меньше. Это то, ради чего бы я там осталась. Но в большом городе больше плюсов, поэтому Питер я люблю больше.

Вашу судьбу часто сравнивают с историей Золушки. Согласны ли Вы с этим сравнением?

- Не знаю... не совсем. Да, в моей судьбе много приятных моментов и чудес. Это правда. Безумно благодарна этому. Золушку, кстати, всегда мечтала сыграть.

С отцом и старшей сестрой актрисой Анной Ковальчук Вы познакомились только после переезда в Петербург, в 17 лет. Сразу ли сложились хорошие отношения с новыми родственниками? Помогали ли они Вам в исполнении Вашей мечты стать актрисой?

- У меня прекрасные отношения с папой и сестрой. Он – мой лучший друг, она – моя лучшая подруга. Очень их люблю. А что касается профессии, я все делала сама: отучилась в театральном институте, потом были съемки в США, и в России всего добивалась тоже сама. Анюта часто помогает мне советами. Мы часто обсуждаем что-то, общаемся, интересуемся, как у кого дела.

Также Вы снимались в американском кино. Голливуд – какой он? Чем отличаются съемки в Америке от съемок в России?

- Очень больших голливудских проектов не было. Поэтому мне трудно сказать. Но съемки отличаются от работы в России. Разные люди и менталитет. У них другой подход и мысли. Мне нравится, что все продумано до мелочей. Когда в США приезжаешь на площадку, все уже готово, они знают, какой именно кадр хотят снять, потому что заранее подготовили это, встретившись и выстроив все без актеров. Это здорово, когда время на такое не тратится. Все цеха приходят суперподготовленными. У режиссера расписана раскадровка. Всю энергию они отдают этому делу. У нас больше творчества. Мы пытаемся почувствовать кадр, передать эмоции зрителю. Все в таком русле. Этим мы, пожалуй, и отличаемся от американцев. Они менее чувствительные и более рациональные.

Видите свое будущее в России или все-таки в США?

- Вижу будущее и там, и там. А еще в Европе. Хотела бы сниматься везде. В России мне безумно нравится подход при работе в кино. У нас есть великолепные сценаристы и режиссеры. Такие есть и в США, и в Европе. Мне очень нравится английский язык, просто потому что подходит мне. Так что в иностранных проектах с удовольствием участвую.

С кем из актеров Вы хотели бы поработать на одной площадке?

- Есть огромное число талантливых людей из индустрии, с которыми хотелось бы встретиться, поработать и набраться опыта. Жора Крыжовников – нравится, как он работает с актерами. Николай Лебедев – его подход удивителен для меня, люблю его как человека. Еще хотела бы поработать с Леонардо Ди Каприо или с Мэттом Деймоном, Кристианом Бэйлом. Очень талантливые актеры. Хотела бы понаблюдать за ними, как они работают, погружаются в персонажа, задать им какие-то важные вопросы. Я получила бы огромный опыт от такой работы. Такое намерение есть.

Роль Вашей мечты?

- Сформулировать сложно. Но если сравнить с сыгранными уже ролями, которые мне импонируют, то это работа Шарлиз Терон в фильме "Монстр" – очень сильно люблю ее; еще Роза в "Титанике", Жанна Д"Арк, Ава в исполнении Алисии Викандер в фильме "Из машины", главная героиня "Дневника памяти" – вот все, что сразу приходит на ум. Очень люблю и хотела бы играть полярно разноплановые роли, чтобы развиваться со всех сторон.

Смотрите сериал "Гусар" с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ.

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Видео: kinopoisk.ru