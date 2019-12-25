Названа каша для снижения сахара в крови и укрепления сердца

Одной из самых полезных каш является гречневая - в ней много растительного белка (13%), железа, цинка, селена. Продукт способствует хорошему пищеварению. Об этом "Комсомольской правде" рассказала исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Зинаида Медведева.
Также исследования показали, что гречневая каша может снижать уровень сахара в крови и поддерживать сердечно-сосудистую систему.
Еще одно из преимуществ гречки – в ней нет глютена, поэтому она отлично подойдет людям с непереносимостью белка.
Эндокринолог предупредила о вреде каш при некоторых заболеваниях.
Фото: pixabay
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