Названа каша для снижения сахара в крови и укрепления сердца

Также в этой каше нет глютена.

Одной из самых полезных каш является гречневая - в ней много растительного белка (13%), железа, цинка, селена. Продукт способствует хорошему пищеварению. Об этом "Комсомольской правде" рассказала исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Зинаида Медведева.

Также исследования показали, что гречневая каша может снижать уровень сахара в крови и поддерживать сердечно-сосудистую систему.

Еще одно из преимуществ гречки – в ней нет глютена, поэтому она отлично подойдет людям с непереносимостью белка.

Эндокринолог предупредила о вреде каш при некоторых заболеваниях.

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