Полицейские задержали карманника с Невского проспекта

Подозреваемым оказался 22-летний судимый мужчина.

Сотрудниками уголовного розыска поймали карманника с Невского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Еще в октябре к стражам порядка обратилась 27-летняя петербурженка. Она рассказала, что 18 октября примерно в 18:30 неизвестный украл у нее телефон из кармана плаща. Инцидент произошел на Невском проспекте. Заявительница лишилась мобильного телефона Xiaomi Redmi 8 Note Pro. Ущерб составляет 12 тыс. рублей.

Правоохранители завели уголовное дело по факту кражи. 29 ноября они задержали подозреваемого. Мужчину поймали на Садовой улице у дома № 53.

В участок доставили 22-летнего судимого мужчину. Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование дела продолжается.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти