В 2021 году 200 выборгских домов учтены в составе программы капремонта

Предусмотрено выполнение 223 видов работ.

Главы администраций городских и сельских поселений Выборгского района приняли участие в работе региональной межведомственной комиссии по подготовке к отопительному сезону. Ее провел губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В этом году регион ремонтирует 2302 дома. Наибольший объем работ ведется в Выборгском, Всеволожском и Гатчинском районах. Ремонтируют крыши, подвалы, фасады, инженерные коммуникации, устанавливают новые лифты.

В Выборге кровли ремонтируют по следующим адресам: ул. Данилова, 1; ул. Гагарина, д. 21, ул. Гагарина, д. 10, б-р Кутузова, д. 10-а, ул. Промышленная, д. 2, Сайменское ш., д. 35, ул. Рубежная, д. 18, наб. 40-летия ВЛКСМ, д. 7. На ул. Сторожевой Башни, д. 9 предстоит отремонтировать крышу и обновить сети электроснабжения.

Управляющий НО "Фонд капитального ремонта" Андрей Воропаев отметил, что руководством фонда поставлена задача завершить запланированный объем кровельных работ до осенних дождей.

Также в Выборге на ул. Мира, д. 7-а в этом году ремонтируют фасад, на ул. Мира, д. 16 – подвальные помещения, на ул. Куйбышева, д. 21 и ул. Рубежной, д. 21 – сети энергоснабжения, на ул. Приморской, 64, пр. Победы, 12, ул. Гагарина, 69, Ленинградском шоссе, 39, ул. Школьной, 3-а - лифтовое оборудование.

В 2021 году 200 выборгских домов учтены в составе программы капитального ремонта, предусмотрено выполнение 223 видов работ.

На прошлой неделе стало известно, что Выборгский район готов к отопительному сезону на 40%.

Фото: Piter.TV; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО