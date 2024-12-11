1,5 тыс. тонн гранитных плит демонтировали на набережной канала Грибоедова

Между Подъяческим и Вознесенским мостами идут работы по капитальному ремонту.

На набережной канала Грибоедова продолжаются работы по капитальному ремонту. Впервые с момента постройки на месте происходит масштабный ремонт почти 122-х метров набережной, – сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

К настоящему моменту между Вознесенским и Подъяческим мостами работники демонтировали 1,5 тыс. тонн гранитных плит, которые "нетронутыми" лежали там с начала XIX века. Все демонтированное отреставрируют, очистят и уже затем – вернут на законное место.

В рамках капитального ремонта также будет отреставрировано перильное ограждение набережной. По окончанию основного массива работ вдоль береговой линии высадят новый газон и 17 лип. На данный момент капитальный ремонт выполнен более чем наполовину.

Ранее мы сообщали, что власти Петербурга готовятся к строительству двух новых мостов через Неву.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"